Niega López Obrador haber pedido renuncia al director de la ASEA

México.

Desde la noche de ayer, diversos medios de comunicación informaron que el funcionario habría presentado su renuncia al secretario de Medio Ambiente, sin precisar los motivos de la dimisión.

En su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal dijo que ese asunto le compete al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, a quien calificó como una persona "íntegra" y "eminencia en la materia".

"No, no se la pedí la renuncia, pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente (y Recursos Naturales). No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos", expresó al ser cuestionado sobre el tema.

Aseveró que puede haber personas interesadas en evitar el proyecto de la refinería de Dos Bocas, como también ocurre con el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, entre otras de las grandes construcciones planeadas para la actual administración.

López Obrador rechazó que Luis Vera le haya entregado su carta de renuncia, pues –apuntó- se enteró de ese hecho a través de los medios de comunicación. "No me la ha entregado, me enteré por los medios", añadió.

La ASEA es un órgano desconcentrado de la Semarnat que regula y supervisa la seguridad industrial y operativa y la protección al ambiente de las actividades del sector de hidrocarburos.