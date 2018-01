Niega juez solicitud del exgobernador. Insiste defensa en tácticas dilatorias

Cd. Victoria, Tam.- El juez Eucario Adame Pérez rechazó la presentación de pruebas solicitada por la defensa del exgobernador Eugenio Hernández Flores, la cual consistía en requerir al gobierno de los Estados Unidos una copia certificada del expediente que se le sigue en la Corte Federal de Distrito del Distrito Sur de Texas.

El nuevo juez del caso dictaminó que no era él el conducto indicado por el cual se podría solicitar dicho requerimiento al gobierno estadounidense.

La tarde de este miércoles se realizó la sexta audiencia en torno a la causa 1/2017 sobre la solicitud formal de extradición del exgobernador de Tamaulipas hacia los Estados Unidos por los delitos de Asociación Delictuosa para cometer Lavado de Dinero, Operar un Negocio de Envío de Dinero son Licencia, y Asociación Delictuosa para cometer fraude bancario.

El 4 del presente mes fue presentada la solicitud de audiencia por parte de la defensa legal de Hernández Flores encabezada por los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Juan Jorge Olvera Reyes.

La audiencia giró en torno a la petición de los abogados penalistas para solicitar al Gobierno de los EU copias certificadas del material documental del proceso que se le sigue en el vecino país al exmandatario tamaulipeco, así como que se defina quién es el titular de la autoridad estadounidense responsable de llevar a cabo este proceso.

---

ABOGADO DE ´EL CHAPO´

El abogado Rodríguez Núñez ganó notoriedad a nivel internacional al formar parte de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras ser reaprehendido el 8 de enero de 2016 y extraditado hacia los EU el 19 de enero de 2017.

Desde entonces funge como representante legal del líder criminal en el vecino país.

El exmandatario tamaulipeco fue trasladado por elementos de la Policía Federal y Policía Estatal a bordo de un automóvil Ford Fusion color gris oscuro, sin placas, desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria hasta el Centro de Justicia Penal Federal en donde dio inicio la audiencia a las 14:27 terminando aproximadamente a las 15:10 horas.

Durante la presentación de pruebas, la defensa solicitó al juez Adame Pérez que sean requeridas al gobierno estadounidense copias certificadas del expediente que se le sigue al exgobernador por los delitos por los cuales es investigado.

Por su parte la fiscalía encabezada por Gerardo Ruiz Terrova y Miguel Ángel Rodríguez Robles, del Ministerio Público Federal, mencionaron que la solicitud a que hacían mención los abogados había sido expuesta el 14 de diciembre en la quinta audiencia en torno a la causa 1/2017.

Tras escuchar ambas partes el juez Adame Pérez consideró que la etapa de admisión de pruebas no concluye aún, por lo cual no se encontraba en capacidad de emitir alguna opinión, no obstante aclaró no ser la autoridad indicada para requerir al gobierno estadounidense el material documental requerido, aunque admitió la petición, solicitó a la fiscalía federal que presente en los próximos días la solicitud formal de extradición presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) vía solicitud diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El juez Raymundo Serrano Nolasco, quien llevó a cabo el proceso de extradición de Hernández Flores en las cinco audiencias previas, dejó el caso el 31 de diciembre, al asumir la administración del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tamaulipas el primero de enero; en su lugar al frente del proceso de extradición quedó el juez Eucario Adame Pérez.





Eugenio Hernández Flores.