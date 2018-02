Niega juez a PGR judicializar pruebas a Duarte

Cd. de México.- Un juez federal negó a la Procuraduría General de la República (PGR) su petición de requerir judicialmente la documentación bancaria que ya consta en el juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada.



Gerardo Moreno García, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también concedió al ex Gobernador de Veracruz una prórroga de seis meses para presentar sus datos de prueba en la investigación complementaria, sin embargo, dejó en manos del acusado decidir acortar ese plazo.



La PGR solicitó desde el 16 de enero la autorización del juez para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) todos los informes de empresas y personas implicadas en el caso de los presuntos desvíos de Duarte.



Aunque la información ya cuenta en la causa penal, la preocupación del Ministerio Público era un fallo que emitió el 22 de noviembre la Corte en el sentido de que es inconstitucional la información bancaria obtenida por las Procuradurías sin autorización judicial.



Durante la audiencia que empezó a las 11:22 horas y terminó a las 14:11 horas, el juez rechazó la petición de la Procuraduría, aduciendo que la información ya contaba en la carpeta de investigación y había sido obtenida legalmente conforme al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.



"Si el Ministerio Público dijo que esos datos de prueba ya están en la carpeta de investigación, no puede acceder a que nuevamente investigue algo que ya está investigado", señaló Moreno.



Ante los temores de la PGR de que en un futuro estas pruebas bancarias puedan ser declaradas ilegales, el juez precisó que en esta etapa del proceso no se pueden hacer valoraciones de prueba sino hasta el juicio.



La audiencia resultó también exitosa para Duarte porque el juez dejó en sus manos decidir el día y la hora para llevar su caso a juicio.



El juzgador accedió, a solicitud del ex Gobernador, a prorrogar por otros seis meses el plazo de la investigación complementaria con el propósito de que pueda presentar el acusado sus datos de prueba de descargo.



Esta fecha se vence el próximo 31 de julio y también corre en los mismos términos en favor de la PGR.



Es decir, durante los próximos seis meses puede presentar los datos de prueba que tiene pendientes de la acusación, como son una serie de informes bancarios que solicitó a Suiza desde septiembre de 2017.



Sin embargo, Moreno puntualizó que en el momento en que Duarte presente sus pruebas, también culminará el término de investigación complementaria para la PGR, independientemente que no haya concluido los seis meses del plazo preestablecido.



"Esto quiere decir que si el día de mañana la defensa del acusado solicita una audiencia para presentar sus datos de prueba, el plazo concluye para todos", dijo el juez argumentando un principio de igualdad entre las partes.



La PGR presentó un recurso de revocación contra la negativa del juez para autorizar la petición de información a la CNBV, sin embargo, el juez lo rechazó porque señaló que éste sólo es procedente contra resoluciones que se consideran de mero trámite.



El problema para la Procuraduría es que tampoco puede apelar el fallo.



Al término de la audiencia, sonriente, el abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro, dijo que estaba muy satisfecho con los resolutivos porque resultaron positivos para su causa.