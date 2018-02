Niega Javier Aguirre que esté en riesgo de ir a la cárcel

El estratega mexicano, que está implicado en un posible amaño de partido cuando dirigía al Zaragoza en España, aseguró que sus abogados están siguiendo el tema pero que será difícil que pueda terminar en prisión.

"Estoy tranquilo, el curso va conforme a lo que hemos plantado. Sorprende que se haya reabierto (el caso) después de que no encontraron nada, pero bueno, sus razones tendrá el juez de Valencia para que se reabra y vayamos todos a juicio.



"Lo que es un hecho concreto es que iremos a un juicio, eso será antes de septiembre. Yo estos seis años años que salió (el caso) de esos seis años solamente 15 minutos he invertido en este tema; fui con la juez, en 15 minutos y me fui. Los detalles están en manos de mis abogados, yo sigo trabajando", declaró Aguirre a Fox Sports.



La jueza Isabel Rodríguez, de la Audiencia Provincial de Valencia, se vio obligada a reabrir el caso que sobre un supuesto amaño del Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011.



De los implicados, sólo Javier Aguirre está en riesgo de ir a la cárcel pues también está inmerso en una acusación similar por el duelo Osasuna-Espanyol del 2013-2014, cuando estaba al frente de los "Periquitos".



Aguirre no negó que el retomar el caso haya sido en plan de venganza.



"Somos gente de futbol y sabemos que en toda profesión hay gente que quiere algo. Es una nota importante, que no es común y que vende mucho, ya está, en el plano profesional es parte de mi chamba pero no es nada agradable", apuntó.



El ex técnico de la Selección Mexicana subrayó que los casos de amaño de partido no han repercutido en su carrera pues tuvo ofertas a inicios de año de equipos en España, China y Japón; además, dejó en claro que no tomaría el cargo de estratega en ningún equipo de México.