Niega IMSS que esté desbordada atención en hospitales en BC

Ciudad de México.

El director del IMSS, Zoé Robledo, rechazó que esté desbordada la atención médica en los hospitales de Baja California y que falte equipo para los doctores como señaló el gobernador de ese estado Jaime Bonilla (Morena).

"No, no, desbordados no, ¿qué sería un desbordamiento?, que en el hospital número 20 hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles. Estaría de acuerdo conmigo que ese sería un rebase de las capacidades, eso no ha ocurrido y lo que tenemos que hacer es intentar que eso no ocurra", refirió en entrevista.

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Robledo Aburto dijo que ayer lunes habló personalmente con el gobernador Bonilla y dijo que con todos los estados hay muy buena comunicación y coordinación.

"Hablamos ayer, está el doctor Juan Ramón Lira en Tijuana que llegó desde anoche, es el titular de la Unidad de Inspección Médica, va a hacer una inspección, hay un equipo de epidemiólogos desde hace varios días haciendo todas la investigaciones, lo que se hace cuando un brote o contagio, hoy tienen una reunión con él, con su secretario, con nuestra representante la doctora Desiree (Sagarnaga) y lo que hablamos ayer es que es necesario coordinarnos mejor", refirió.

Señaló también que esta situación se tiene que enfrentar todos juntos no es un tema del Seguro o del Gobierno estatal. "Hablamos en muy buenos términos, yo creo que hoy se pueden resolver muchas cosas, no del tema del Seguro social, nosotros hemos estado trabajando. Sobre el tema de los equipos de protección personal, el director del IMSS señaló que la experiencia mundial es que es que este es un tema que "en gerundio se va resolviendo". "Se va resolviendo, todos los días a todas las horas en diferentes lugares, es donde tenemos que estar pendientes", comentó.