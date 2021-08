Niega IMSS destitución de director del 270

Sobre el particular y consultado por El Mañana, el coordinador de Comunicación Social del IMSS en Reynosa, Daniel Torres, precisó que no hubo tal destitución, pues la información involucraba realmente a un empleado administrativo que recibió la vacuna contra el Covid-19, tras iniciar una investigación interna del Órgano de Control y Auditoría se absolvió al trabajador al demostrarse que es parte del área del servicio y atención a pacientes diagnosticados de Covid y requería de ser vacunado ante su labor y contacto con enfermos, el vocero del Seguro Social en Reynosa, advirtió que no hubo despidos laborales y en el caso del director de la Clínica 270 del IMSS, el doctor Timoteo Leyva Silva este continúa con sus responsabilidades laborales en la unidad que está dedicada a la Emergencia Sanitaria.