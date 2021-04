Niega IETAM candidatura a Habiel Medina Flores

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas resolvió negar la candidatura de Habiel Medina Flores de la coalición Juntos hacemos Historia – Morena y del Trabajo – a la alcaldía de Soto la Marina, esto debido a que desde el pasado quince de marzo se le cumplimentó una orden de aprehensión y actualmente se encuentra vinculado a proceso por el probable delito de Peculado.

El representante del PT ante el IETAM, Arcenio Ortega Lozano, apeló a los consejeros electorales reconsiderar el sentido de su voto al señalar que si bien Medina Flores se encuentra vinculado a proceso no cuenta con sentencia condenatoria por lo cual goza de todos sus derechos, "no obstante en su informe la jueza no manifiesta expresamente haber suspendido los derechos políticos de dicha persona, y aunque al parecer delega a la autoridad administrativa electoral el proceder a dictar esa medida suspensiva de derechos, considero que ni siquiera la jueza de Control puede suspenderlos, dado que ello solo sería posible por condena firme de juez competente en proceso penal".