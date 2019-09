Niega haber sufrido acoso

Los integrantes de Parchís descartaron que hayan sufrido acoso por parte de empresarios con quienes trabajaron durante su infancia.

Aunque en su documental biográfico se reveló que hubo supuestos acercamientos, Yolanda Ventura, Francisco "Frank" Díaz y Constantino "Tino" Fernández descartaron que haya sido una violencia muy marcada.

"Yo no lo voy a relatar como algo pesado porque evidentemente no lo fue, quizás no sea la situación más normal, más lógica, o adecuada, pero es lo que a mí me tocó vivir y no voy a mentir, me la pasé muy bien o sea la disfruté", afirmó Tino en entrevista.

"Yo con el tiempo siempre me quedo con lo positivo porque sería absurdo estar cargando cosas que se vivieron en ese momento y que en ese momento nada ayudan", agregó Yolanda.

REGRESAN RENOVADOS

Luego de tres décadas de ausencia en los escenarios, Parchís regresó a México renovado y con un sólo propósito: contagiar de felicidad a nuevas generaciones.

Para ello, Yolanda Ventura, Francisco "Frank" Díaz y Constantino "Tino" Fernández fueron invitados a recorrer las calles de la Ciudad de México en turibus, en compañía del elenco de la obra A los 13, con quienes pudieron compartir experiencias y consejos.

"Tuvimos una infancia muy bonita, la volveríamos a repetir porque no todos los niños tienen esa oportunidad de ser artistas, de estar en un escenario de pasársela bien.

"Por eso deseo que ellos (elenco de A los 13) disfruten, aprendan, que no se endiosen, que no se crean que, solo por ser artista es lo máximo sino que la vida se trata de ir aprendiendo día a día cosas nuevas y nuevas experiencias", dijo Frank.

Para la agrupación española, el regresar a Latinoamérica es un sueño logrado, especialmente por la gran apertura que les dio México durante su desarrollo en la década de los ochentas.

Al arribar al Nuevo Teatro Libanés, los españoles presenciaron la puesta en escena protagonizada por Dan Klip, María Inés Villarreal, Diego Enríquez y Jesusa Ochoa, misma que homenajeó a la banda con un popurrí con temas como "Hola, Amigos", "La Canción de Parchís", "Querido Walt Disney", "Twist del Colegio" y "Hasta la Vista".