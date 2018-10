Niega haber solicitado 88 mil mdp para NAICM

Ciudad de México

El director corporativo de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Raúl González Apaolaza, aseguró que hacen falta 88 mil millones de pesos para concluir el proyecto, pero rechazó que hayan solicitado recursos públicos equivalentes a esta suma, como planteó hace unos días el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Nos faltan 88 mil millones de pesos que no requerimos del presupuesto fiscal, lo podemos conseguir en los mercados internacionales, con bonos a 30 años; nos faltarían más o menos 3 mil millones de dólares, no requerimos recursos fiscales, no le quitaremos un centavo a la federación", expresó González ante diputados del Congreso de la Ciudad de México en una reunión en instalaciones de la obra del NAICM.

En días pasados, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo a través de un video que el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto solicitó recursos públicos por 88 mil millones de pesos.

Raúl González aclaró que "se ha interpretado que estamos pidiendo 88 mil millones de pesos, pero no".

Explicó que el dinero que hace falta se requeriría hasta 2020 y que se puede conseguir a través de los mercados internacionales mediante bonos a 20 o 30 años.

Sostuvo que la obra es "autofinanciable" y el aeropuerto se pagaría "solito" con la tarifa por uso aeroportuario (TUA).

En entrevista posterior, sobre la posibilidad de que se cancele el nuevo aeropuerto, recordó que eso implicaría un costo de 110 mil millones de pesos, de los cuales 60 mil millones equivalen a lo que ya se ha pagado por el proyecto y el resto equivaldría a las sumas que se habrían de pagar por las demandas de las empresas participantes, que se podrían derivar por la cancelación.