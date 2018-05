Niega haber dejado Victoria en el atraso

Cuando a mí Miguel (González Salum) me dejó el Municipio, me dejó un recurso de 5 millones, lo que yo reconocí y agradecí porque pude darle continuidad y nosotros de igual manera dejamos recursos suficientes . Alejandro Etienne Llano, exalcalde de Victoria

Cd., Tam.- Esta semana el candidato Óscar Almaraz Smer, quien busca la reelección para un período consecutivo al frente del Municipio de, fue duramente criticado por alumnos de la Universidad La Salle debido al estado que guarda la ciudad, a lo cual el alcalde con licencia respondió que al tomar posesión del cargo el primero de octubre de 2016 recibió una administración en abandono.

En este sentido, el diputado local Alejandro Etienne Llano, antecesor de Almaraz Smer en el Ayuntamiento victorense, rechazó la alusión, recalcando que durante su mandato se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura.

"Tuvimos la oportunidad de hacer muchísimas inversiones en Victoria, tuvimos el puente de la Moderna, el puente de Río Frío, la modernización del 8, hospitales, el parque Praxedis Balboa".

El actual candidato a la Presidencia Municipal por el PRI dijo que al tomar el cargo había 10 camiones de basura, 18 mil lámparas inservibles, y que el exalcalde contaba con 25 escoltas sufragados con recursos del Municipio.

"Mucho menos tuve 25 escoltas", reviró Alejandro Etienne. "Sí traía un chofer que me conducía y un par de amigos que me ayudaban porque recordemos que hay una situación bastante sensible, inclusive en la casa de mi padre estalló un artefacto, y mi padre nunca deseó tener una protección".

A pesar de los ataques por parte de su sucesor, el coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Congreso local, consideró que este ha hecho un buen trabajo a cargo de la administración de la capital del estado.

"Afortunadamente Óscar ha tenido el apoyo de los diputados federales, ha tenido la oportunidad de construir muchas calles, enhorabuena".

Con guardadito

>Finalmente recordó que su alcalde sustituto, Fernando Méndez Cantú, reservó recursos al final de la administración municipal 2013-2016 para que a partir del primero de octubre Almaraz Smer contara con un presupuesto con cual trabajar durante el último trimestre de 2016.

>"Cuando a mí Miguel (González Salum) me dejó el Municipio, me dejó un recurso de 5 millones, lo que yo reconocí y agradecí porque pude darle continuidad y nosotros de igual manera dejamos recursos suficientes".