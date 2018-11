Niega Ferretti hablarle a jugadores para convencerlos

Córdoba, Argentina

El técnico de la selección de México, Ricardo "Tuca" Ferretti, dijo que la ausencia de algunos seleccionados es por distintas situaciones, pero a los que se niegan acudir les pidió sinceridad y dar oportunidad a quienes sí quieren estar.

"Son circunstancias que se dan. En un momento dado se pone como una obligación con las convocatorias, pero sabemos que las obligaciones no son buenas, no resultan, tampoco las invitaciones, estar invitando tampoco es por ahí. Hay que tener decisión en las dos partes", dijo.

En rueda de prensa, previo al partido de este viernes ante Argentina, dijo que los jugadores que son convocados y no quieren acudir deben ser sinceros.

"Si a mí me invitan y no quiero; creo que lo más honesto es decir no quiero y dar oportunidad a que estén otros. Lo de nuestros jugadores pasa por distintas situaciones", comentó.

Lo que dejó en claro es que él en ningún momento habló con algún jugador en particular para convencerlo de acudir al llamado, "no hablo con ninguno, si quiero o no es por convocatoria. No agarro el teléfono y le pregunto si quiere o no venir".

Agradecido con la oportunidad recibida para los cuatro partidos que ha dirigido al "Tri" y los dos que le faltan ante Argentina, el "Tuca" comentó que hay jóvenes con calidad y que ellos son el futuro de la selección, pues las figuras actuales en algún momento tendrán que irse.

"(Héctor Herrera, Andrés Guardado o Javier Hernández) cumplieron para México y en algún momento no estarán no solo en selección, en su carrera, por lo que debemos hacer jugadores que los suplan y es el proyecto que hacemos y seguirá", además de resaltar que en el "Tri" actual "hay seis o siete jugadores en los que creo mucho".