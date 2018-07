Niega el EZLN haber aceptado ´un primer diálogo´ con AMLO

Ciudad de México

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) negó haber aceptado "un primer diálogo" con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, como afirmó este lunes el padre Alejandro Solalinde.

A través de un comunicado de nueve puntos, firmado por el Comité Revolucionario Indígena- Comandancia General del EZLN, el grupo insurgente dijo que si tuviera algo que informar lo haría, como es su costumbre, a través de un comunicado y con antelación. Y de inmediato arremetió contra el sacerdote.

"El EZLN no ha recibido del señor Solalinde nada más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer él que, como se sostenía en la época del Salinismo y el Zedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas palabras, ´Caxlanes que administran el Zapatismo´, y que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo Salvador".

Solalinde, reconocido defensor de los migrantes que apoyó abiertamente la candidatura presidencial de López Obrador, dijo ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que entregaría al EZLN una carta del tabasqueño con la propuesta de dialogar.

"... ya aceptó el EZLN tener el primer diálogo, mañana entregaré la carta de parte del presidente (sic) diciendo la disposición que se tiene de dialogar", dijo el sacerdote.

La organización insurgente aclaró que López Obrador no es todavía presidente de México y, por ello, criticó que su equipo se comporte como si ya fueran gobierno.

Además, recordó que durante los últimos 16 años no ha dialogado con el gobierno federal porque su disposición a hacerlo ha sido siempre respondida con la traición.

"El EZLN tiene ya la amarga experiencia de aceptar el contacto con un señor que después sería declarado presidente electo. Nos referimos al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aprovechó esos contactos iniciales para planear el aniquilamiento de la dirigencia zapatista de entonces".

El comunicado, rubricado por el Subcomandante Insurgente Moisés, termina con una pregunta del EZLN para quienes festejan el resultado de la reciente elección presidencial:

"Si somos ´sectarios´, ´marginales´ y ´radicales´; si estamos ´aislados´ y ´solos´; si no estamos ´de moda´; si no representamos nada ni a nadie; entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen celebrando su triunfo?".