Niega Duarte que José Janeiro haya sido su operador financiero

Cd. de México.

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó que José Juan Janeiro Rodríguez haya sido su operador financiero y lo acusó de ser un delincuente que se ha beneficiado de la justicia implicándolo en la comisión de diversos delitos.

En una carta escrita a mano, en un par de hojas de libreta, el ex Mandatario veracruzano sostuvo que Janeiro Rodríguez no colaboró en el Gobierno de Veracruz durante su Administración (2010-2016) y que tampoco ha tenido ningún tipo de relación con él.



"Las declaraciones que hizo Janeiro Rodríguez dentro del proceso legal que enfrento son precisamente las barbaridades que he venido denunciando de todas las formas posibles y son aquellas a las que me refiero como las realizadas por personas que sin tener ninguna relación conmigo han confesado la comisión de delitos y por el solo hecho de declarar que estos delitos los cometieron por instrucciones mías las autoridades responsables -en aquel entonces- les otorgaron lo que la ley determina como 'criterios de oportunidad' logrando con ello ser exonerados de los delitos que realizaron", argumentó.



Duarte, quien está preso en el Reclusorio Norte cumpliendo una sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, escribió la carta en reacción a la nota publicada por Grupo REFORMA que el domingo reveló que Janeiro Rodríguez es socio del Senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, y de su hijo Alejandro Gómez Casso, al compartir acciones en la empresa AGC Trading.



"Celebro el que se haga público el listado de los clientes de José Juan Janeiro Rodríguez ya que de esta manera se comprobará el hecho de que no fui ni soy su cliente y además se podrá determinar el origen de los recursos que él maneja en beneficio de sus clientes", señaló Duarte.



Janeiro Rodríguez es un abogado fiscalista que el 2 de febrero de 2017 declaró que Duarte contrató sus servicios para tratar de resolver un problema de comprobación contable por 350 millones de pesos del erario.



El testigo afirmó que ese dinero fue depositado por diversas dependencias estatales a cuentas de empresas fachada sin que mediara ningún contrato, licitación o contraprestación.



"Esta misma persona jamás fue contratada por mí para realizar trabajo alguno, es por eso que puedo afirmar de manera categórica que ese apelativo con el que se refieren a José Juan Janeiro en la nota periodística publicada el día de hoy en donde lo llaman como mi operador financiero es absoluta y totalmente falso", dijo Duarte en su misiva.