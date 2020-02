Niega desfalco mando de GN

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisaria Patricia Trujillo Mariel se deslindó ayer del desfalco a la extinta Policía Federal (PF), por la compra con sobreprecio de un software para el monitoreo de redes sociales, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una carta enviada a REFORMA, la integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional aseveró que siempre se ha conducido con transparencia y ha respetado los principios constitucionales en su quehacer en el servicio público.

"Creo en la honradez como el eje que liderea (sic) mis pasos y que motiva mi ética profesional y compromiso institucional. En consecuencia, rechazo de manera contundente el señalamiento que se me imputa en su prestigiado diario", señaló Trujillo. "(Refrendo) mi compromiso de transparencia y legalidad, así como de quienes intervienen como las áreas especializadas y administrativas en las adquisiciones".

REFORMA publicó el 22 de febrero que la ASF pidió sancionar a la Comisaria por la presunta adquisición de un supuesto software israelí para monitorear redes sociales y determinar la ubicación de los usuarios.

La compra se realizó en junio de 2018, cuando Trujillo Mariel era Jefa de la División Científica de la Policía Federal (PF); por el software se pagaron 500 millones de pesos a pesar de que las mismas soluciones disponibles en el mercado no superan los 20 millones de pesos.

La ASF determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, pues el programa usado por la Guardia Nacional no tiene licenciamiento y no se transfirieron recursos a empresa extrajera alguna.

"Enfatizo mi disposición puntual para la solventación de las observaciones y recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Hemos colaborado siempre en toda actividad que conduzca al actuar transparente", abundó la Comisaria.

Trujillo Mariel agregó que las auditorías son ejercicios sanos que ayudan al mejor desarrollo del quehacer en la Administración Pública, y que señalan observaciones que se solventan acorde a tiempos específicos.

Y colabora SSPC En otra misiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que "en todo momento" colaborará con la ASF para hacer las aclaraciones correspondientes respecto a la adquisición del software y que se proceda conforme a Derecho.

"Se facilitará la información que se disponga y al personal que actualmente se encuentre activo en la Guardia Nacional y que en el momento en que se ejercieron los recursos hubiera pertenecido a la extinta Policía Federal", indicó la dependencia en una carta.

"Esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colabora con la Auditoría Superior de la Federación para las aclaraciones correspondientes", agregó la dependencia que encabeza Alfonso Durazo.

Sin mencionar a la Comisaria Patricia Trujillo, cuyo perfil ha sido presumido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la SSPC reiteró que el Gobierno federal está comprometido con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

En la carta, firmada por César David Reyes, director general de Comunicación Social de la SSPC, reconoció que, en su revisión de los recursos que la Policía Federal ejerció durante 2018, la ASF detectó diversas irregularidades como la publicada por REFORMA.