Niega desaparición de programas sociales

Quienes están dentro del programa federal Prospera no tienen nada porqué preocuparse, estos beneficios van a continuar José Ramón Gómez Leal, enlace de AMLO

Matamoros, Tam.- En el marco de ladel presidente municipal de Matamoros, a la que asistió como invitado especial, José Ramón Gómez Leal aseguró que no van a desaparecer los programas sociales vigentes; "al contrario se van a reforzar", dijo el representante del próximo gobierno federal.

Explicó que en estos días se dará inicio con un censo de las familias que se encuentran dentro de los mismos, con la intención de constatar que en realidad requieren de dichos apoyos.

"Una cosa tenemos que dejar en claro: no vamos a ver colores; si a las familias que visitemos y en sus hogares humildes encontramos una calcomanía o una lona de algún otros partidos político, no por eso los vamos a dejar afuera, nosotros no vemos eso, nosotros vemos la necesidad de la gente", dijo.

Manifestó que desde el mes de julio se vienen haciendo una serie de trabajos, sin embargo será hasta el 1 de diciembre cuando se entre en funciones y se inicie a trabajar arduamente en beneficio de la población.

"Queremos que la gente esté enterada que los programas federales no se detienen, como es el caso de Prospera, todos los que en la actualidad reciben estos recursos no tienen nada de qué preocuparse, sin embargo es necesario censar, ya que los programas tienen que llegar hasta la gente de abajo que en verdad lo necesita", comentó.

Agregó que en las próximas semanas se estará iniciando con este censo, buscando a la población que más necesite de estos programas para beneficiarlos, existiendo la posibilidad de que se incrementen.

Así mismo añadió que sería a finales de noviembre cuando se pudieran dar algunos nombres de los nuevos funcionarios federales en Matamoros, por el momento no hay nada al respecto, concluyó.