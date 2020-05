Niega demanda

Nuevamente, Karla Panini está envuelta en ataques en su contra, en redes sociales. La "Lavandera" aclaró que ella no demandó a Fabiola Martínez, pues la información salió de una cuenta de Twitter falsa con su nombre.

"Hace dos semanas tenemos interpuesta una demanda abierta para todo aquel que nos agreda moralmente como Fabiola Martínez", se leía en uno de esos mensajes de Twitter, de la cuenta @paniylachabella, que se pensaba era la oficial de Panini.

En diversas capturas, Panini supuestamente había demandado a Martínez, quien esta semana acaparó los reflectores al revelar que sí fue amante de Américo Garza, el esposo de la ex "Lavandera".

Sin embargo, desde la cuenta malInfluencersmx se aclaró esa situación y quedó en evidencia que el Twitter no es de Panini, por lo que la información publicada ahí tampoco es oficial.

"Repetimos a todo el público. Karla Panini no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene fan page. La única red social de Karla Panini en este momento es malinfluencersmx".