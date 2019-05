Niega Danna Paola que vaya a hacer el remake de "Quinceañera"

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz y cantante Danna Paola negó que vaya a ser ella una de la actrices de "Quinceañera", aunque aceptó que hará un proyecto próximamente.

"Están haciendo un montón de remakes, ¡está muy de moda! No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando 'Élite', estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela, hay una sorpresa de otra cosa pero no es eso", dijo este domingo durante la firma de autógrafos de su nuevo disco titulado "SIE7TE".

Agregó que ella no es de las actrices que se guíen por "la lana" sino por proyectos que le llamen la atención. En cuanto al título de su disco tiene que ver con la importancia del 7 en su vida: el cumpleaños de su mamá tiene un siete, el día que estrenó un musical, el nacimiento de su sobrina y fue en 2017 cuando se animó a escribir la música de este material.

Hace apenas dos días que llegó de España a México y aseguró estar muy contenta en su nuevo hogar.

"Estar viviendo allá me cambia mucho. Estoy muy contenta, muy a gusto, me acabo de presentar en algunos festivales de radio y (me gusta) poder complementar la actuación con la música, tengo muy buenos amigos, mi familia madrileña por allá, la gente es divina".

Música ayuda a mi hija. A la firma en Plaza Loreto acudieron decenas de jóvenes y niños y niñas acompañados por sus padres, entre ellos Melissa, de 19 años, acompañada de su madre Laura Vázquez.

Laura compartió que su hija tiene parálisis cerebral infantil y la música la ayuda mucho, la inspira, por eso no duda en acompañarla a cualquier cosa que tenga que ver con Danna Paola y de hecho, ya tienen su boleto para su concierto el próximo 20 de junio en el Teatro Metropólitan.

"Es la cuarta vez que la veo y estuvo muy bien. Me gusta cómo es de sencilla y expresa sus sentimientos, es muy cariñosa", dijo Melissa.