Niega Corte suspender blindaje a Cabeza de Vaca

Por tratarse de una norma general, sin embargo, los Ministros Jorge Pardo y Luis María Aguilar, integrantes de la Comisión, rechazaron conceder la suspensión que solicitó el Senado.

"En todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable. En estos casos no podrá seguirse ninguno de los procedimientos indicados en los dos primeros párrafos de este artículo", dice el agregado al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas.

"Los procedimientos que a la fecha de entrada en vigor de este decreto hayan concluido con una declaratoria del Congreso Local con motivo de una declaratoria de la competencia de las cámaras federales, se considerarán concluidos de manera definitiva e inatacable", agrega el transitorio de la reforma, claramente dirigido a beneficiar al Gobernador, y aprobado por la mayoría del PAN con apoyo del PRI y Movimiento Ciudadano.

La reforma es relevante para el caso de García Cabeza de Vaca, quien desde mayo enfrenta una orden de aprehensión federal por lavado de dinero y delincuencia organizada, ya que la Cámara de Diputados emitió el 30 de abril una declaración de procedencia para permitir la acción penal en su contra.

El mismo 30 de abril, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la declaración de los diputados, aplicando el artículo 111 de la Constitución federal, que reserva a las legislaturas locales la decisión final sobre el desafuero de funcionarios estatales acusados por delitos federales.

El problema para el Gobernador es que, a partir del 1 de octubre, tomarán posesión los nuevos diputados del Congreso de Tamaulipas, donde Morena tendrá la mayoría, pero no necesariamente contará con los 24 votos que se requieren para revertir una reforma a la Constitución estatal.

Así, la reforma al artículo 84 protegería a García Cabeza de Vaca contra acciones de los morenistas de Tamaulipas hasta concluir su periodo como Gobernador el 30 de septiembre de 2022.

Este caso ha provocado una serie de litigios, incluidas dos controversias del Congreso estatal en la Corte, una contra la Cámara de Diputados por su declaración de procedencia, y otra contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez federal que, el 18 de mayo, ordenó la aprehensión, pese a las dudas sobre la persistencia del fuero.

Estas controversias, a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara, no han resultado hasta ahora en alguna suspensión para proteger al Gobernador.

Pero la FGR no ha podido detener a García Cabeza de Vaca porque cuenta con la suspensión que le concedió un juez federal de Reynosa, quien consideró que no se puede aprehender al Gobernador mientras se aclara si mantiene o no la inmunidad contra acusaciones penales.