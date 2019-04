Niega corrupción rector de la UAM

Ciudad de México

Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), rechazó las acusaciones de corrupción del Sindicato Independiente de Trabajadores de esa casa de estudios (SITUAM).

A través de una carta dirigida a la comunidad estudiantil de la institución, Peñalosa Castro enfatizó que no pueden aumentar la oferta de incremento salarial al sindicato debido a que no es posible modificar las partidas presupuestales establecidas, por lo que ésta no es una solución para levantar la huelga, que este viernes cumple 75 días.

"Desmiento enfáticamente el rumor de que somos corruptos y les aseguro que una distribución del salario no es la solución, dado que tenemos partidas presupuestales definidas y no podríamos modificarlas. No planteamos dar más de lo que ya hemos ofrecido simplemente porque no tenemos más recursos", expresó.

Reconoció que existe un rezago salarial en la universidad, para el cual han hecho propuestas con el fin de dar una solución gradual; sin embargo, esas propuestas han sido rechazadas por la organización sindical. "La universidad está haciendo su mayor esfuerzo para que el actual conflicto de huelga se resuelva, pero debe actuar de manera responsable", indicó.

El rector general de la UAM destacó que aunque el derecho a huelga es una "conquista de los trabajadores", este conflicto ha traído "graves efectos sobre quienes son la razón de ser de la institución: sus alumnos.

"Siento profundamente lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Les aseguro que estamos trabajando intensamente en la reapertura de nuestras puertas. Creo firmemente que las instituciones de educación superior son espacios para la formación de personas de bien, poseedoras de valores, con una vocación y una convicción orientadas al servicio de la sociedad y a contribuir a una mejor calidad de vida para todos", subrayó.

En cuanto al calendario escolar, mencionó que una vez que la huelga se levante, será el Colegio Académico quien redefinirá cómo se trabajará para recuperar el tiempo que se ha perdido "para que den vida con su presencia a los espacios universitarios, porque son ustedes la razón de ser de esta casa de estudios".

"Sólo en el cumplimiento pleno de nuestras obligaciones y responsabilidades podremos transformar la experiencia del conflicto que vivimos en una lección constructiva que nos permita hacer honor al lugar que la UAM ocupa entre las mejores instituciones de educación superior", señaló.

La universidad aseguró en un comunicado que avanza con el SITUAM en el análisis del proyecto de convenio sobre el cumplimiento de Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), lo que posibilitaría el fin de la huelga.