Niega conocerlo

Ciudad de México.- En medio de la vorágine de los rumores en redes sociales y con una presunta relación estable con el actor Gabriel Soto, esta semana se desató el presunto flirteo entre la rusa Irina Baeva y el actor venezolano Fernando Carrillo.

Pero tan pronto como se filtró dicha información, tanto el actor venezolano como la actriz, desmintieron categóricamente el rumor, pese a ello, la gente siguió murmurando.

ÉL LO DESMIENTE

"Estoy aquí viendo las recientes publicaciones (refiriéndose a los textos que señalan que tuvo una relación con Carrillo) y me da mucha risa, Fernando Carrillo salió varias veces a dar declaraciones, a desmentir la nota y es muy chistoso que sigan insistiendo con lo mismo", escribió en su Instagram.

Y no conforme con ello, añadió más tarde. "Pero a los que les quedó la duda reitero yo, en este caso, que yo no lo conozco, nunca en mi vida he sostenido una conversación con él, y esa nota es una absoluta mentira".

Fernando Carrillo, actor "Noté que es una chica guapa y me cautivó, pero mi interés inicial era trabajar con ella".

POR TRABAJO

Por su parte, el venezolano explicó: "No me gusta andar mintiendo ni escondiéndome de nada, ya que soy un hombre libre".

Aceptó que estuvo en contacto con Irina, primero vía Facebook y luego a través de WhatsApp y "noté que es una chica guapa y me cautivó, pero mi interés inicial era trabajar con ella".