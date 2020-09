Niega comisión de INE dar partidos a yerno de Elba y Haces

Después de un último análisis, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó no entregar el registro como partidos políticos a las agrupaciones Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Grupo Social Promotor.

Así, las agrupaciones de Fernando González, yerno de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, del dirigente sindical Pedro Haces y del ligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al extinto Nueva Alianza quedaron fuera, pero la decisión aún se someterá al Consejo General este viernes.

Mientras que la Comisión aprobó por unanimidad dar el registro a Encuentro Solidario, antes PES, y a México Libre, de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

También, confirmaron que Fundación Alternativa, de los ex priistas César Augusto Santiago e Isidro Pastor, y Nosotros, del ex panista Manuel Espino, no cumplieron con los requisitos.

Inicialmente, los dictámenes circulados a los consejeros por parte de la Dirección de Prerrogativas planteaban entregar el registro a las cinco primeras organizaciones; sin embargo, ante nuevos hallazgos de anomalías, se propuso a última hora negar a Fuerza Social y a Redes ser partido, principalmente por entregar dádivas, irregularidades en sus finanzas e intervención de grupos gremiales.