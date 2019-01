Niega Bryan Singer nuevas acusaciones de abuso sexual

Cd. de México.

Luego de ser acusado por cuatro hombres más de tener relaciones sexuales con ellos cuando eran menores de edad, Bryan Singer negó las declaraciones, informó The Hollywood Reporter.



Según información compartida por la revista The Atlantic, un individuo afirmó que a la edad de 17 años tuvo relaciones sexuales con el director en la casa de Singer, en 1997. Mientras que otro aseguró que él y Singer sostuvieron un encuentro sexual el mismo año en una mansión de Beverly Hills, cuando solo tenía 15 años.



"Es triste que The Atlantic se rebajaría a este bajo nivel de integridad periodística. Una vez más, me veo obligado a reiterar que esta historia repite las reclamaciones de demandas falsas presentadas por un elenco de mala reputación de personas dispuestas a mentir por dinero o atención.



"Y no es sorprendente que, con Bohemian Rhapsodysiendo un éxito premiado, esta pieza de desprestigio homofóbico haya sido convenientemente programada para aprovechar su éxito ", expresó Singer.



Ambos hombres afirmaron que Singer, quien en ese momento tenía 30 años, sabía que eran menores de 18 años y, por lo tanto, no tenían la edad de consentimiento en California, según una reveló la revista.



"Algunas de las presuntas víctimas dicen que fueron seducidas por el director cuando eran menores de edad; otras dicen que fueron violadas.



"Las víctimas que entrevistamos nos dijeron que estas experiencias los dejaron psicológicamente dañados, con problemas de abuso de sustancias, depresión y trastorno de estrés postraumático", compartió la publicación.



Una de las más de 50 personas, que declararon en una investigación que duró 12 meses, dijo que Singer y sus amigos tenían contactos que les habían traído niños.



Las acusaciones hechas en The Atlantic se originaron cuando la reputación profesional de Singer se puso en tela de juicio después de que fuera despedido durante la producción de la película biográfica Bohemian Rhapsody, en diciembre de 2017.



Los ejecutivos de 20th Century Fox tomaron la decisión luego de las tensiones entre el director y el actor Rami Malek, causadas por las frecuentes ausencias inexplicables del primero.



Singer negó todas las acusaciones de comportamiento no profesional, y afirmó que Fox se negó a permitirle atender a su padre enfermo, así como a su propia salud.



El director fue reemplazado por Dexter Fletcher, para las últimas semanas de rodaje de Bohemian Rhapsody , pero aún así se le acreditó como único director de la película debido a las reglas de la DGA.



La próxima cinta de Singer será la adaptación de Red Sonja, por la que está negociando un pago de hasta 10 millones de dólares por día.