Niega “El Bronco” anomalías en firmas

Tras participar en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, "El Bronco" fue cuestionado sobre el tercer expediente que le abrió el INE por el uso político del programa social "Aliados Contigo", el uso del erario y de funcionarios en horario laboral recabando firmas.

"Como todas las vamos a comprobar que no son ciertas, que son inventos del periódico EL NORTE", sostuvo al preguntarle al respecto.



"Nosotros vamos a demostrarle al INE que son puras patrañas del periódico EL NORTE, que son siempre sus chantajes".



Aunque se le recordó que el expediente es del organismo electoral no del medio, Rodríguez ya no emitió comentarios al respecto y posteriormente dijo que está investigando al periódico EL NORTE y amagó con denunciarlo.



Durante su participación en el Congreso, Rodríguez prometió que de ganar la elección incorporaría ingenieros y no políticos a su Gabinete, como aseguró que lo hizo en su Gobierno en Nuevo León.



Al abordar el tema de la corrupción, "El Bronco" planteó en sentido coloquial 'cortar las manos' a los corruptos mediante una ley para combatir la corrupción en el gobierno.



"Si el de arriba no roba, al de abajo que robe hay que mocharle la mano, ¿sí o no?", preguntó a los asistentes. "¿Cuántos de ustedes votarían por esto? ¿Por qué no hacemos una ley así?".