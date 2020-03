Niega atacar a Colectivos

En la entrevista yo estaba muy molesto con las autoridades y, la verdad, no sabía que me estaban entrevistando, no te lo puedo asegurar porque fue una charla". Guillermo Gutiérrez Riestra representante regional de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

"Mis opiniones no fueron para los colectivos, no los menciono para nada, ni a nadie en lo personal, fueron contra las autoridades y su simulación", afirmó Guillermo Gutiérrez Riestra, representante regional de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con sede en Reynosa.

El domingo, 58 organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos y 111 personas con casos de desaparición exigieron la destitución del funcionario federal, debido a que descalificó las labores de investigación que realizaron agrupaciones de familiares en Tampico, Altamira y El Mante durante la semana pasada.

"Nada más encontraron ropa, si eso fuera los llevo al tianguis, hay un chingo de ropa ahí en el tianguis y ellos lo ven como algo importante, y dos fragmentos de huesos que nunca van a ser identificados, y que ellos dicen que son huesos, todavía falta determinar si son. Eso no es nada", dijo Gutiérrez Riestra en un audio difundido en redes sociales.

En entrevista con EL MAÑANA, dijo respetar la inconformidad de las agrupaciones. Igualmente, refirió que Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se ha comunicado para llamarle la atención. "Si me destituye o no, yo tengo derecho de defenderme y claro que lo haré", sostuvo.

En el documento publicado el domingo, los colectivos recalcan que los dichos del funcionario no corresponden a un defensor de la derechos humanos. "No toleramos el actuar y la manera como se expresó, exigimos su pronta destitución, además de una disculpa pública por el daño ya hecho a las víctimas directas e indirectas. #Anosotrosquiennosdefiendedelacndh", refiere el pronunciamiento.

"En la entrevista yo estaba muy molesto con las autoridades y, la verdad, no sabía que me estaban entrevistando, no te lo puedo asegurar porque fue una charla. Lo que te puedo explicar es que el tono fue por la molestia por la simulación, en el transcurso de ocho meses tuvimos esa simulación de parte del comisionado estatal de búsqueda, Jorge Ernesto Macías Espinosa, que nos traía para arriba para abajo buscando desaparecidos y a 50 metros de su oficina estaban los cadáveres de los desaparecidos", mencionó.

El funcionario contó que sus palabras derivaron del trato que recibieron familias de víctimas en la búsqueda en el sur de Tamaulipas el 26 de febrero. "Al tener la experiencia en el sur de estado vi la misma simulación, dando vueltas y vueltas por todos lados e ir a lugares donde no se encontró nada, con una actitud muy sospechosa de difundir que había sido un éxito la búsqueda cuando un día antes nos abandonó en la carretera".

SE DICE MOLESTO

Cuestiona simulación

La crítica del funcionario de la CNDH dijo centrarla en el trabajo del comisionado estatal de búsqueda, Jorge Ernesto Macías Espinosa, a quien acusó de simular y carecer de comunicación con áreas de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para resolver casos de corta data.

"A una señora le entregaron el cuerpo de su desaparecido 8 meses después, esos 8 meses Macías nos trajo en el monte y haciendo la faramalla de que lo andaba buscando. Otro caso duró 6 meses, cuando el cuerpo estaba en el Semefo. Le reclamamos a Macías y al Fiscal. Él me enseñó un oficio donde había pedido la información al Semefo y el Semefo le contestó que no tenía un cuerpo. Esa fue la respuesta que me dio Macías, como Poncio Pilatos se lavó la manos", expresó.