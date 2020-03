Niega AMLO enojarse con el tema de género

Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, y ante el Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le enoja que se le cuestione sobre esto, debido a que es tolerante en el tema de género.

En conferencia de prensa en Palacio y ante la intervención de la activista y periodista Frida Guerrera quien denunció amenazas y acoso por parte de diversos sectores por su apoyo a la causa de mujeres, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su gira por Zacatecas, el domingo 8 de marzo, Olga Sánchez Cordero tomará la palabra, además que se entregará un informe sobre las acciones que ha hecho para evitar la violencia contra este sector.

"No me enoja que se cuestione sobre el tema de género, soy tolerante, no tengo ningún tipo de problemas de conciencia, he estado en la vanguardia en todos los temas de justicia y de la defensa de los derechos humanos, pero desde hace 40 años, no existía todavía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y yo ya estaba defendiendo causas justas de violencia contra hombres y mujeres. No tengo porque sentirme agredido ante ningún cuestionamiento".