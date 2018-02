Niega AMLO atentar contra Estado laico

Andrés Manuel López Obrador descartó ayer que su propuesta de elaborar una ‘Constitución moral’ implique modificar el Estado laico.

Al ser cuestionado sobre las críticas al planteamiento que hizo en su toma de protesta como abanderado presidencial del Partido Encuentro Social, el tabasqueño dijo que quienes lo cuestionan no conocen la realidad del país.

“No es modificar el Estado laico, ni modificar la Constitución actual. No están constatando la descomposición social que existe, los problemas graves de desintegración familiar y perdida de valores”, respondió.

Este martes, ante militantes del PES, partido dirigido por evangélicos, López Obrador planteó que esa cartilla moral sentará bases de la ‘República amorosa’.

“Ayer hablo de la Constitución moral y responden en contra de eso. ¿En qué perjudica eso? En nada. Si yo hubiese dicho vamos a dar malos ejemplos, pues sí. Pero quién puede estar en contra de que haya una Constitución moral, y salen ahí a criticarme”, añadió luego de una reunión con la estructura de Morena en Mérida, Yucatán.

Al insistir en la necesidad de impulsar una nueva corriente de pensamiento, López Obrador expuso que valores como la honestidad y el amor al prójimo tienen que ver con lo religioso y también con lo no religioso.

“El Papa Francisco acaba de decir que los que no creen en Dios, si actúan guiados por una conciencia con dimensión social, son gentes profundamente humanos”, consideró.

ACEPTA IR A DEBATES

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), aceptó participar en todos los debates que organice el Instituto Nacional Electoral (INE) con los aspirantes a la Presidencia de la República.

Tras una reunión con dirigentes de Morena en Mérida, Yucatán, adelantó que asistirá a pesar de que le van a “echar montón”.

“Si son tres debates, vamos a los tres, ya sabemos que nos van a echar montón, pero lo que les puedo decir desde el comienzo es vénganse de 10 en 10 no sean montoneros (risas)”, afirmó.

Sobre la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, aclaró que las obras continuarán con los contratos ya firmados, pero en el aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, para construir dos pistas.

“Vamos a que las obras continúen en el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos se van a trasladar al aeropuerto de Santa Lucía, se van a construir dos pistas en Santa Lucía y vamos a ahorrar 160 mil millones de pesos. Vamos a hablar con empresarios y, además, no todo está comprometido, lo que pasa es que es un negocio jugosísimo de los contratistas vinculados al régimen”, dijo.

ATACA A ANAYA

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su contendiente de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, está manchado de corrupción, por lo que aconsejó a “los machuchones” cambiar de precandidato por Diego Fernández de Cevallos.

“Le diría a los machuchones que cambien al del PAN (Ricardo Anaya) porque está manchado de corrupción y seguramente van a salir más cosas, entonces podrían cambiarlo todavía la del PAN, ahí está Diego Fernández de Cevallos, es mejor el maestro que el alumno”, expuso.

Esto, luego de que el abogado Adrián Xamán McGregor acusó a Ricardo Anaya de estar bajo una investigación por lavado de dinero.

Tras un encuentro con la estructura de Morena en Mérida, Yucatán, el tabasqueño también aconsejó que aún es tiempo de cambiar a José Antonio Meade, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

“En buena lid, yo le recomendaría a los machuchones, para no decirles mafia del poder, que piensen en cambiar a los candidatos porque (José Antonio) Meade no levantó, todavía hay tiempo, de acuerdo a la ley. Un consejo no se le niega a nadie, ahí tienen a Nuño, que está en posibilidades”, expresó.

López Obrador dijo que sus dos contrincantes en la contienda electoral están muy bajos y no levantan en las encuestas.