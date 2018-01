Niega AMLO el apoyo de Rusia y Venezuela

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, aseguró que ningún país extranjero apoya su campaña para la Presidencia de la República.

Esto, luego de que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, acusara que la campaña del tabasqueño es impulsada por naciones como Rusia y Venezuela, para lo cual citó un informe de la cadena CNN en el canal Russia Today.

El tabasqueño contestó con una negativa y aseguró que la afirmación es parte de la guerra sucia maquinada en su contra.

“Bueno, ahorita hay mucha guerra sucia. Salieron unas pintas en Venezuela supuestamente a favor nuestro, de nosotros. También ahora esto del Washington Post. Yo no tengo nada que ver con ningún Gobierno extranjero”, reviró.

“Éste es un movimiento para los mexicanos y hecho por mexicanos, es un movimiento hecho en México.

“Nunca nos hemos involucrado con ningún Gobierno extranjero. No hay ninguna relación, ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con el Gobierno de Donald Trump, ni con el Gobierno de Putin”, añadió.

Recordó que recientemente visitó países latinoamericanos y europeos, pero afirmó que no existe apoyo extranjero.

“No la conozco a la señora Merkel (canciller alemana), y no tengo ninguna vinculación. Acabo de ir a una gira a Sudamérica y a Europa, pero me entrevisté con la señora Bachelet (Presidenta chilena), con el Presidente de Ecuador, con el Presidente del Salvador, y también con el dirigente de la oposición en el Reino Unido, con Corby, nada más, no tengo otras relaciones”, apuntó.

En entrevista con medios, en Veracruz, aclaró que no tiene vínculo alguno con el exgobernador de la entidad, Javier Duarte, como lo acusó Miguel Ángel Yunes, actual mandatario veracruzano, a quien pidió no enojarse con las críticas.