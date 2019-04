Ciudad de México.

Tras darse a conocer que Bárbara Mori recibió amenazas de muerte y por tal motivo no podía trabajar en México, la actriz se refirió al tema y desmintió la información en un programa de televisión.

"Eso (la supuesta amenaza) fue un rumor, no sé de dónde lo sacaron. Nada que ver, no fue cierto, no recibí ninguna amenaza", dijo la actriz al programa "Intrusos" y desmintió la noticia.