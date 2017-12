Niega Alustiza ser conflictivo

Ciudad de México

Después de anotar su primer gol con los Pumas de la UNAM en el partido amistoso que ganaron los felinos al Zacatepec, Matías Alustiza se puso valiente y retó a los que lo tachan de conflictivo a que se lo comprueben o lo dejen en paz.

“La gente puede hablar lo que sea. Si critican a Cristiano (Ronaldo) y a (Lionel) Messi, por qué no a mí. Pero que me lo prueben, no tuve problemas en Atlas, ni en ningún lado, vengo a trabajar”, sostuvo.

De regreso al presente puma, el argentino afirmó que cayó en blandito en Ciudad Universitaria, “todo ha sido fenomenal. Me han tratado muy bien y sólo queda trabajar para responder”.

CONFIANZA PLENA

El “Chavo” destacó que hay un buen grupo, “todos estamos trabajando al parejo para estar a la disposición del técnico. Hay dos jugadores por cada posición y eso crea una competencia sana. Queremos jugar, pero será él quien elija al cuadro titular, sólo debemos estar preparados para cuando nos toque”.

Alustiza se perfila para formar una alianza letal con Nicolás Castillo, “está volviendo de una lesión, aún no sabemos cómo vamos a empezar el torneo pero tenemos que sacar a Pumas del bache”.