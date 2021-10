Niega acusaciones en su contra

"Lo acabo de ver y yo no tengo nada qué decir de la señora Ivonne Montero. Es una actriz con la que yo trabajé, no tengo nada qué decir en contra de ella ni a favor, nunca fuimos grandes amigos pero fuimos trabajadores, trabajamos juntos y no sé qué problemas haya tenido ella, yo no tuve ningún problema, hubo en algún momento alguna situación de que si llegas tarde o no llegas tarde y listo", asegura Zurita .

"Yo jamás tocaría, ni con el pétalo de una rosa, a una mujer y eso lo sabe todo el mundo, lo puedes preguntar a quien haya trabajado conmigo, a cualquier mujer que haya trabajado conmigo -que he trabajado con muchas, con casi todas, hasta jovencitas- y sabrás lo que soy yo como trabajador y como ser humano".

El actor considera que Montero usó las palabras equivocadas pues tanto trabajadores como actores, productores y crew de la telenovela fueron testigos de lo que realmente sucedió.