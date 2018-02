Niega Acosta Naranjo cambiarse a Morena

Ciudad de México

El diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo negó que vaya a incorporarse al grupo parlamentario de Morena o unirse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador; además, recalcó que no piensa ni en la posibilidad de hacerlo.

“Es un rumor. Ustedes saben que yo he sido impulsor de un frente amplio, no he pensado, no tengo la menor idea. Tengo muchos amigos en Morena por una razón: eran del PRD”, expuso Acosta.

Detalló que los rumores sobre el cambio de preferencia partidaria pudieron ser “porque en algún momento, en algún restaurante, me encontré con algún moreno en otra mesa, lo saludé, me senté a platicar con él… alguien nos vio y armó el mitote”, dijo.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, Guadalupe Acosta Naranjo no quiso revelar el nombre del legislador de Morena con quien se encontró: “¿Pa’ qué les digo? Encontrarse en un restaurante a una persona y luego saludarla no es extraño”.

Enfatizó seguirá siendo impulsor del Frente que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y aunque en algún momento se lo propusieron, él tiene claro el proyecto de país que quiere apoyar.

“Conmigo que no cuenten. Soy alguien que impulsó el Frente y tengo otro proyecto de país muy distinto al de allá. Aquello no es partido, es comité de campaña, yo soy hombre de partidos, soy hombre de ideas, de planteamientos, esa parte no me gusta. Mis respetos para ellos”, indicó.

Indicó que la clase política tiene graves problemas en su conjunto y ejemplificó con los aspirantes independientes.