El actor Fred Savage, famoso por su papel de Kevin en Los Años Maravillosos (The Wonder Years) dijo que la denuncia presentada por una mujer que alega que él tuvo una conducta abusiva en el plató de la serie The Grinder de Fox es “absolutamente falsa”.

El actor de 41 años dijo que nunca se le ocurrió que su nombre “pudiese estar del otro lado”.

Los Ángeles, California