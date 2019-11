Niebla de culpa recorre el drama del analfabetismo

Se estima que en México hay 5 millones de analfabetas y, a veces, algunos de ellos ocultan que no saben leer ni escribir a sus posibles jefes. Eso lo puso en perspectiva el realizador Francisco Chisco Laresgoiti en su lme Niebla de culpa, que estrena hoy, donde el personaje principal (Alma Moreno) es una nana que tiene este problema

Su historia comienza cuando acepta emplearse con una mujer de clase acomodada (Marina de Tavira, ROMA), quien le deja a cargo a su pequeño hijo. "Es una mujer ingenua y también estamos hablando de irresponsabilidad, de una mujer que no sabe leer ni escribir y una pareja que deja un bebé al cuidado de ésta", señala el director. "La idea surgió de una persona que trabaja conmigo y que no sabe leer, todo lo demás es cción, nada que ver con la realidad de ella o conmigo", agrega Laresgoiti. La actriz Alma Moreno ya no pudo ver al lme en cines, pues falleció el pasado 19 de octubre de cáncer. En el mundo del anime japonés era conocida por ser la voz de Lilymon en la serie animada Digimon, del siglo pasado. El cineasta se dio a conocer en la pantalla grande hace una década con 2033, cinta de ciencia cción que reejaba un México en decadencia, tanto política, como en el medio ambiente. Niebla de culpa, con locaciones en la capital mexicana y Michoacán, se presentó inicialmente en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato de 2018. La decisión de lmar en blanco y negro, a pesar de los paisajes que se retratan, fue para que la gente no se distrajera con colores. "Soy fan del cine de la época de oro, siempre veo el canal De Película y cosas como La perla; al na hay colores para que se sienta descanso; la tipografía de la película es como la de esos tiempos, tardé dos días en escogerla", recuerda. El largometraje se estrenará en más de 20 pantallas de Cinemex y Cinépolis y tendrá taquilla con causa. Un porcentaje de los ingresos será destinado a Cima y ALMA, fundaciones que luchan contra el cáncer y Educa México. Con documental Para 2020 Laresgoiti espera rodar un documental con los mismos sitios arqueológicos que retrató Centinelas del silencio, corto ganador del Oscar en 1971. A los siete que se ven en aquél, le sumará Tajín y Paquimé, todos tomados.