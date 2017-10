Ni con trampas gana la CNC elección de Sanidad Vegetal

Altamira, Tam.

Pese que la CNC de Altamira utilizó artimañas para ganar la elección de la Junta Local de Sanidad Vegetal llevada a cabo el 25 del septiembre, el resultado no les fue favorable y ahora pretenden impugnar el referido comicio alegando que la planilla ganadora hizo trampas.

En tales términos lo expresaron productores agrícolas sociales y privados al reunirse en la Plaza Principal de Altamira.

Encabezados por Toribio Cruz González, aseguraron que los resultados no se pueden revertir, pues la elección ya fue avalada por las autoridades de la Sagarpa en donde quedó como presidente de la referida Junta Víctor Casanova.

“Del grupo de la CNC, ellos trataron de impugnar, inclusive hablaron con el delegado (Sagarpa) en Ciudad Victoria y el argumento es que no nosotros no somos productores y que llevamos gente acarreada, cosa que no fue cierto”.

Refiere Cruz González que los integrantes de la CNC, presentaron un escrito al delegado de la Sagarpa en donde aseguran “que nosotros hicimos trampa, pero es todo lo contrario. Lo que ellos hicieron, es lo que dicen que nosotros hicimos, cosa que no es cierto”.

Explicó Víctor Casanova que la CNC ve el puesto políticamente, pues en la referida Junta de Sanidad no se maneja dinero, “es sólo estar al pendiente de las plagas y dar asistencia con ingenieros de la Sagarpa de cómo tratar el mal”.