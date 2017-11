Nicolás Sánchez aprueba no mezclar aficiones

El defensa de los Rayados, Nicolás Sánchez, se mostró a favor de las medidas implementadas por la directiva del club al prohibir el ingreso al Estadio BBVA Bancomer durante el Clásico 113 a las personas que lleven playeras o accesorios alusivos de los Tigres.

"Estoy acostumbrado a eso, yo estoy a favor de las medidas que se tomen para que vaya todo bien y no haya problemas. No es lo que se acostumbra acá, ojalá que no haya problemas en los estadios. No tengo nada qué decir con respecto a eso", dijo.



El argentino mencionó que en su país es normal que los aficionados de dos equipos distintos no compartan la tribuna.



"Es diferente, acá el futbol desde el lado de fuera de la cancha no se vive como en Argentina donde no pueden estar las dos parcialidades juntas, nosotros no aprendemos y es muy diferente, no lo puedo comparar por cómo lo vive la gente acá", expresó.