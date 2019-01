Nicolás Sánchez quiere más alegrías para Rayados

Monterrey, México.

"Tengo que separar el aspecto personal con el grupal", dijo el argentino, "sinceramente no puedo escapar que en lo personal fue un año soñado, ideal, pero créanme que en los últimos días del año me puse a pensar en eso.



"Tengo mi cabeza siempre en lo que es lo grupal, en lo que es el equipo en general y todos mis deseos los tengo también en ese plano, en lo grupal".



Sánchez, quien fue el máximo goleador albiazul en el torneo pasado, con seis anotaciones, consideró que el Monterrey llegara en buena forma al Torneo Clausura 2019, para ellos inicia este sábado ante el Pachuca.



"Pienso que cada vez tenemos mejor equipo, cada vez si bien no hemos podido lograr en el torneo pasado el gran objetivo, la cabeza siempre está puesta en lo mismo.



"Con las nuevas incorporaciones que han llegado nos motivan a seguir trabajando, a seguir compitiendo y esperamos a empezar a seguir haciéndolo este fin de semana", manifestó el zaguero del Monterrey.