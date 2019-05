Nicolás Maduro presume lealtad de comandantes

NOTICIAS RELACIONADAS Centenares de venezolanos salen a la calle en apoyo a Guaidó

Caracas, Venezuela.

Nicolás Maduro aseguró que comandantes de Defensa de Venezuela le manifestaron su lealtad luego de que el líder opositor Juan Guaidó llamara a un alzamiento militar.



"¡Nervios de acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria", aseguró Maduro a través de su cuenta de Twitter.



"Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. ¡Venceremos!", agregó.



Por su parte, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que las Fuerzas Armadas de todo el país permanecen leales a Maduro con cuarteles y comandantes en control total.



"Nos mantendremos firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la república, asistido como estamos por la ley, la razón y la historia. Leales siempre, traidores nunca", señaló el Ministro.



Más temprano este martes, cientos de personas se movilizaron en Caracas a las afueras del Palacio Presidencial de Miraflores, en una señal de respaldo.



Mientras tanto, la oposición se concentró a las afueras de la Base Militar de La Carlota, también en Caracas, lugar donde Guaidó llamó al alzamiento.



Sin embargo, los manifestantes se encuentran flanqueados por docenas de soldados que ocultaban sus rostros con máscaras y portan brazaletes azules para indicar su lealtad.



Hasta el momento no está claro cuántos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela se han unido a su bando, pero el llamado provocó el estallido de marchas en todo el país.