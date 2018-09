Nicolás Maduro dispuesto a estrechar mano de Trump

"Soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo. No soy un magnate ni un multimillonario. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto a estrechar la mano del Presidente de Estados Unidos y sentarme a dialogar", aseguró Maduro en su participación en la Asamblea General de la ONU.

"Los venezolanos no odiamos los Estados Unidos, al contrario, apreciamos a los Estados Unidos. Su cultura, sus artes, su sociedad. Diferimos de los conceptos imperiales que se posicionaron del poder político en Washington desde la propia fundación de esta nación".



Maduro afirmó que Venezuela ha sido víctima de una agresión permanente y sometida en los últimos dos años a medidas unilaterales de persecución económica.



En ese mismo sentido, criticó el impedimento para el uso del dólar para realizar transacciones.



Por otra parte, el Presidente hizo un llamado ante la Asamblea para realizar una investigación independiente de carácter internacional para esclarecer el ataque frustrado con drones del que fue víctima el pasado 4 de agosto, y por el que culpa a EU de cómplice.



El Mandatario hizo referencia al artículo publicado por el diario The New York Times que revelaba la participación de Estados Unidos en una conspiración en 2017 con militares rebeldes para derrocar su régimen en Venezuela.



"Sería bueno que el Gobierno de EU atendiera el llamado que le he hecho para que el FBI, con profesionales y científicos de alto nivel, se incorporen en esta investigación que esclarezca y ayude a la justicia venezolana", afirmó Maduro.