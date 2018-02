Nicolás Maduro acudirá a Cumbre sin invitación

"No me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar. Allí llegará la verdad de Venezuela", declaró el Mandatario venezolano en una rueda de prensa con medios internacionales.

Perú, como país anfitrión, informó este martes que la presencia de Maduro en la Cumbre no sería bienvenida como consecuencia de la convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril, una decisión considerada como unilateral por parte del chavismo y adoptada la semana pasada sin el respaldo de la Oposición.



El calendario y las reglas de dichos comicios obtuvieron el martes el rechazo de los 14 países que integran el Grupo de Lima, entre los que figuran las mayores potencias de América Latina, posición apoyada además por Estados Unidos.



Los Cancilleres reunidos en la capital de Perú analizaron el mismo martes el escenario que se abrió tras el fracaso de la mesa de diálogo de República Dominicana sobre la crisis que enfrenta el país caribeño.



La ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, anunció que la presencia del Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ya no sería bienvenida en la Cumbre de las Américas, la cual tendrá lugar en Lima del 13 al 14 de abril.