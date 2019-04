Nicolás Castillo explota contra José Ramón luego de Ataques

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero chileno del América, Nicolás Castillo, causó polémica una vez más en las redes sociales. Esta vez, en su cuenta de Instagram, le envió un mensaje a José Ramón Fernández.

Todo comenzó cuando fue retomada en el programa "Futbol Picante" de ESPN, la publicación del andino en la que se burla de VAR en el Xolos vs. América, partido que perdieron las Águilas 3-2.

En la emisión, "Joserra" señaló "¿Está de huevón en su casa sin hacer nada? No es posible que publique eso".

La respuesta del jugador no se hizo esperar y en sus historias de Instagram, expresó: "Deberías quedarte de 'huevón' en tu casa, para que la gente no escuche ni vea tanta estupidez junta...".

Castillo no fue convocado para el partido contra los de Tijuana en la Fecha 13 y el América, el próximo miércoles 10 de abril, se medirá a FC Juárez en la gran final de la Copa MX.