Nicky Jam + Will Smith: Llega la canción oficial de Rusia 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras Rusia comienza a recibir a sus invitados para el Mundial, salió a la luz el video oficial de la justa con Ronaldinho, Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi.



"Live It Up" es el nombre de la canción oficial para Rusia 2018, que ya superó el millón de vistas en YouTube.



"Producida por el DJ y compositor Diplo, la canción sigue los pasos del ´We Are One (Ole Ola)´ de Pitbull o el ´Waka Waka (This Time for Africa)´ de Shakira y será la banda sonora de esta 21 edición de la Copa Mundial de la FIFA", detalló la FIFA.