Nicki Minaj la reina de los escándalos

La cantante Nicki Minaj concluye el que ha sido uno de sus años más exitosos presentando novio y abriendo con él la enésima polémica de una diva provocadora, acostumbrada a vivir inmersa en escándalos. Se trata de Kenneth Petty, un hombre de 40 años que ha estado en la cárcel en dos ocasiones, cumpliendo pena por homicidio y por violación. Por primera vez, Minaj piensa en boda y en tener hijos.

Ella misma ha hecho pública su relación. Para celebrar sus 36 años, que cumplió el pasado 8 de diciembre, organizó un viaje con amigos y compartió una fotografía en Instagram para anunciar el romance, acompañada de la letra de una canción de Adele ("No es ningún secreto que nosotros dos nos estamos quedando sin tiempo").

La revista People define a Petty como un "delincuente sexual" que todavía tiene un "riesgo moderado de reincidencia". Ha cumplido dos penas de prisión. La primera, en abril de 1995 por intento de violación en primer grado, por un incidente ocurrido en septiembre de 1994 que involucró a una joven de 16 años; y la segunda, en 2002, por matar a tiros a un hombre.

Por el primer delito fue sentenciado a entre 18 y 64 meses de prisión, pero no está claro cuánto tiempo cumplió. Por el delito de homicidio, Petty se declaró culpable en marzo de 2006 y cumplió siete de los diez años en prisión a los que se le habían condenado. En mayo de 2013 fue puesto en libertad, y estuvo bajo vigilancia hasta mayo de este año. Precisamente cuando dejó de tener supervisión policial fue cuando comenzó a salir con Nicki Minaj.

La fotografía que confirmaba la nueva pareja recibió una amplia cantidad de críticas en las redes sociales, por lo que Minaj se vio forzada a salir en defensa de su novio. "Él tenía 15 años, ella tenía 16... mantenían una relación", escribió, contradiciendo así la decisión de la Justicia, para después dirigirse a quienes opinaban, haciendo gala de su particular estilo: "No podéis dirigir mi vida, no podéis ni siquiera dirigir vuestras propias vidas".

A las pocas horas optó por bloquear los comentarios y compartió dos fotografías más, con algunas de las poses que más le caracterizan —una en brazos de su novio y otra semidesnuda en la cama junto a él— y acompañadas del mensaje: "¿Quieren hablar? Démosles algo sobre lo que hablar". Casi a la vez, en su cuenta de Twitter envió otro mensaje desafiante. "Nadie en las redes sociales nunca ha pecado. Todos son perfectos. Mean champán y caminan por calles de oro".

Protagonizar titulares no es nuevo para la cantante. Minaj ha sido relacionada con el rapero Eminem y con el piloto Lewis Hamilton, se ha enfrentado a la cantante Mariah Carey, llegó a las manos con su rival Cardi B y no escatima en insultos para quien no piensa como ella. El verano pasado, su exnovio, el rapero Safaree Samuels, acusó a la cantante de intentar matarlo. "¿Recuerdas la noche cuando me cortaste y casi muero, la policía y la ambulancia tuvieron que llevarme en camilla y yo tuve que mentir y decirles que intenté suicidarme para que no te llevaran a la cárcel?", escribió en Twitter. Ella negó todo y replicó. "Dios te derribará por mentir".

La joven que escribía sus letras en las servilletas mientras trabajaba como camarera dejó atrás su modestia para convertirse en la rapera más influyente de todos los tiempos. Ha cantado con Madonna, su canción Starships dio la vuelta al mundo y tanto su look explosivo como sus letras sin aliento, audaces y agresivas, desenfrenadas y sensuales, enloquecen a millones de personas. En alguna ocasión ha tratado de mostrar su cara más amable. En la edición otoño-invierno 2018 de la revista Wonderland anunció sus planes de futuro. "Tengo que casarme primero y después tendré hijos. Podría estar más cerca de lo que la gente cree, me encantan los niños. No voy a dejar pasar mucho tiempo", afirmó la artista, y se refirió a los obstáculos que ha vencido a lo largo de su carrera: ser mujer, ser negra y ser rapera.

The New York Times alababa, en octubre de 2017, su "disciplina e inteligencia" y afirmaba que tiene "ese factor X que no puedes expresar en palabras". Aunque parecía haber llegado a lo más alto, superando el récord que Aretha Franklin había mantenido durante 40 años como mujer con más apariciones en la lista Billboard de las 100 canciones más escuchadas en Estados Unidos, Minaj ha pasado a la historia al convertirse en 2018 en la primera mujer en contar con cien apariciones en esta lista, solo por detrás de Glee, Drake, Lil Wayne y Elvis Presley. Reina del rap, icono de moda y presentadora desmedida, Nicki Minaj está decidida a no dejar indiferente a nadie.