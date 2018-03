Nickelback conquista al público mexicano

El poder del rock canadiense se dejó sentir anoche, con una imparable fuerza a cargo de los músicos de Nickelback.



Tardaron más de 20 años en pisar suelo mexicano, pero por fin lo hicieron. Los 7 mil 800 regios (cifra oficial) gozaron un concierto con una alta dosis de heavy metal, hard rock y metal alternativo.



la fusión de estos géneros ha mantenido a Nickelback como una de las bandas canadienses mas exitosas en el extranjero.



Prueba de ello fue su cita en la Arena Monterrey, pues la gente respondió de manera favorable al show de su tour Feed the Machine, con el que también visitarán la Ciudad de México y Guadalajara.



Después de que la banda mexicana Coda abrió el concierto, los estelares de la noche llegaron al escenario a las 21:13 horas para armarla en grande con la canción que da título al tour.

"¡México! Muchas gracias. Déjame intentar esto (hablar en español)...", dijo Ryan Peake, guitarrista y segunda voz.



"Es nuestra primera vez en México, somos canadienses, mi español no es bueno. Estoy muy emocionado de que hayamos venido, es bonito estar aquí", agregó en inglés Chad Kroeger, guitarrista y primera voz.



La banda, integrada también por Mike Kroeger (bajo) y Daniel Adair (batería, coros), siguió con "Photograph" y "Far Away".



Como parte de la producción, los músicos presentaron una pantalla gigante y un juego de luces en temas como "If Today Was Your Last Day".



"¿La están pasando bien?, ok, muy bien, vamos a seguir con más", dijo el cantante antes de continuar con el setlist, que incluyó también "Too Bad" y "Someday".



Los regios demostraron su fidelidad a Nickelback, pues corearon cada melodía y ovacionaron toda su actuación.



La velada se puso más acogedora cuando los cantantes subieron al escenario a dos fans, para recetar "Rockstar".





La prendida noche siguió con "When We Stand Together".

Antes de irse, a las 22:48 horas, la banda compartió su éxito "Burn It to the Ground" para terminar así un concierto que seguramente dejó huella entre sus eufóricos seguidores.