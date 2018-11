Nick Jonas tendrá boda de cuatro días

Nick Jonas y Priyanka Chopra protagonizarán esta semana una ceremonia de cuatro días que mezclará sus respectivas tradiciones religiosas en la India, informó El País.



El cantante, cuya creencia es cristiana, y su prometida, originaria de la India, contraerán matrimonio este domingo bajo la tradición del país asiático que conlleva una serie de festividades previas al intercambio de votos y que iniciarán el 29 de noviembre, según el diario The Times of India.



El primer día se realizará la fiesta Mehndi en la que las novias son pintadas con henna roja-naranja en manos y pies, mientras los invitados bailan y celebran la futura unión.



El 30 se llevará a cabo un pequeño cóctel nocturno y el 1 de diciembre se dará inicio a la ceremonia Haldi, en la que se pone una pasta de cúrcuma en el cuerpo de los novios.



Finalmente, el domingo se llevará a cabo la boda, en el histórico hotel Palacio Umaid Bhawan, en la que se espera que la novia vista un habitual vestido rojo diseñado por Marchesa, la misma firma de moda que vistió a la actriz en su primera despedida de soltera.



En honor a la fe del cantante, quien es hijo de un pastor, se llevará a cabo después una ceremonia cristiana.



"Creo que eso es lo que realmente nos unió, nuestro amor por la familia y la fe. Estoy emocionado de empezar nuestra vida juntos", dijo Jonas el pasado septiembre a E! News.



Los rumores sobre la relación de la pareja empezaron en mayo de 2017, cuando asistieron juntos a la alfombra roja de la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York.



A partir de mayo de este año Jonas y Chopra se han vuelto inseparables y han acudido juntos a todo tipo de eventos como en el Día Conmemorativo (Memorial Day) y más tarde, a la boda de Rachel Tamburelli, prima de Jonas.



Durante el cumpleaños 36 de la ex Miss Mundo el cantante le propuso matrimonio al cerrar tienda de Tiffany's en Nueva York para que ella eligiera su anillo de compromiso.



Tras la noticia, la pareja celebró acompañada de sus familiares su compromiso en agosto,con la tradicional ceremonia Roka, en Bombay.



A finales de octubre Chopra disfrutó de dos despedidas de soltera, una en el café Blue Box de Tiffany & Co., en Nueva York, y la segunda días después con sus amigas más cercanas, incluida su futura concuña Sophie Turner, en Ámsterdam.



Mientras que el intérprete de "Right Now" compartió con sus padrinos de boda un viaje que al parecer fue patrocinado por la marca de vodka Elite, así como de la línea de patines Limebike.