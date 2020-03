Niall Horan celebra con presentaciones en México

México.

El cantante irlandés Niall Horan, ofrecerá una serie de conciertos en México, como parte de su Nice to Meet Ya Tour, tras el lanzamiento de su nuevo sencillo del mismo nombre, que además ya acumuló más de 30 millones de visitas en YouTube.

"Aquí vamos Nice to Meet Ya Tour ¡Esto se está internacionalizando baby! No puedo esperar para verlos a todos.", escribió el intérprete en sus redes socilaes, al pie de un promocional con sus próximas presentaciones.

El cantante visitará Monterrey para tocar el 7 de diciembre, al día siguiente volará a Guadalajara y finalmente a la Ciudad de México, para deleitar en el escenario del Palacio de los Deportes, con temas como No Judgement y Too Much to Ask".

"Gracias por tomar en cuenta a Guadalajara y darnos la oportunidad de disfrutar como nunca esa noche, el 8 de diciembre será un día inolvidable, te amo, gracias mi loco", escribió una de sus seguidoras para mostrar gratitud a su ídolo.

El artista irlandés expandió su gira para celebrar junto al público el lanzamiento de su segundo álbum como solista Heartbreak Weather y el éxito de su más reciente sencillo Nice to Meet Ya, que ha tenido un excelente recibimiento por parte de sus fans.

Además, el exintegrante de la banda OneDirection festejará en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y en más de 21 países de Europa y Norteamérica, que podrán disfrutar la gira del grupo.