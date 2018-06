¡NI WARRIORS NI CAVALIERS!

Cleveland, E.U.

El estelar jugador LeBron James adelantó que ni Golden State ni Cleveland, el que resulte campeón de las actuales finales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), asistirían a la Casa Blanca, a la recepción que brindaría al ganador el presidente Donald Trump.

Su contra parte de Warriors, Stephen Curry, aseguró "estar de acuerdo con LeBron" y todo esto luego que Donald Trump decidió cancelar la recepción de Águilas de Filadelfia, reciente campeón de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), al enterarse que no todos los jugadores habrían asistido a la reunión en la Casa Blanca.

Cada vez que está en las finales, "The King" James se desconecta de las noticias externas de lo que pasa en la duela, pero hoy, de camino a la conferencia de prensa, fue puesto al tanto de la decisión de Trump en cuanto a Filadelfia.

"No estoy sorprendido. Es típico de él", dijo a los reporteros y de cara al futuro abundo que "sé que no importa quién gane esta serie, (porque) nadie quiere la invitación de todos modos. Así que no va a estar Golden State o Cleveland".

Warriors ganó las finales pasadas a Cleveland y Donald Trump no invitó a los campeones, porque previamente Stephen Curry precisó que no asistirían a la Casa Blanca, en apoyo a los deportistas de otras disciplinas que manifestaron estar en contra de la violencia de la policía contra los afro-americanos y por ello fueron acremente criticados por el jefe del ejecutivo estadunidense.

Cuestionado por el tema de Águilas y el presidente estadunidense, Stephen Curry respondió que "espero estar en esa situación, ganar dos juegos más para ser campeones y obviamente sabremos qué viene con eso".

Enfatizó que "estoy de acuerdo con LeBron. Como manejamos las cosas el año pasado, es estar en línea con eso y es poderoso estar en esta situación, aunque cada equipo puede tomar una decisión por sí mismo y hablar por sí mismo".