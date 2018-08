´NI VENGANZAS NI REVANCHISMOS´

Ciudad de México

En la nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no habrá revanchismos y sí replanteamiento de las cosas y armonía, aseveró esta tarde Ana Guevara, quien asumirá el cargo en diciembre.

Sin embargo, la ex velocista advirtió que aquellos casos donde hay juicios abiertos como con él presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) Antonio Lozano, deberán seguir su curso.

En su primer encuentro con medios tras ser anunciada como la responsable del deporte nacional para el próximo sexenio, la aún Senadora precisó que será mas adelante cuando hable de su programa de trabajo y sus colaboradores, todo basado en un Plan Nacional del Deporte.

"Esto es un gran reto y se que mi llegada genera una expectativa alta. En este momento no voy a hablar de plataformas ni forma de trabajar pues vienen días importantes para definir esa agenda. A futuro explicaré esos ejes para ejecutar en la agenda", expuso Guevara en rueda de prensa en el Senado.

"No habrá venganzas ni revanchismos vamos a replantear y armonizar siguiendo el esquema del presidente electo", añadió.

La medallista olímpica confesó que "no se las sabía de todas" pero que tampoco llegaba a convencer al jefe del ejecutivo porque éste ya sabía de su trabajo.

A pregunta expresa de Grupo REFORMA sobre su idea de crear una Secretaría del Deporte, la sonorense informó que por el momento queda descartado, pues los trámites legales, normativos y administrativos tardarían más de un año, y ello afectaría el plan de trabajo sexenal.

Pero lamento que la propia Conade esté al margen de la ley pues no ha instalado el COVED, órgano que permitiría intervenir en procesos electorales de las federaciones nacionales.

Ana aseguró que hará historia en el deporte nacional ahora como funcionaria así como lo hizo en su faceta de atleta y que no pedirá aplausos siempre.

Lamenta Segura las formas

La llegada de Ana Guevara a la Conade es normal porque estaba entre los candidatos, lo que sorprende son las formas en que se dio su nombramiento, y sobre todo, que el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador no haya hecho el anuncio cuestionó Bernardo Segura.

El ex marchista, quien era otro de los contendientes por las riendas del deporte nacional, espera que la acción de AMLO de no presentarla sea una muestra del poco interés que habría en el rubro en la siguiente administración.

"Su llegada no es sorpresa. Lo que a mi sorprende un poco son las formas. Creo que de entrada, si el licenciado Andrés Manuel López Obrador no hizo el nombramiento directamente se puede entonces hablar de un desinterés por el deporte y espero que no", añadió Segura.

Apúntale

El rezago de las mujeres en la dirigencia del deporte internacional es evidente. Y en México no es la excepción, ya que Ana Gabriela Guevara sería apenas la primera mujer directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en el próximo sexenio.

De acuerdo con el estudio "Gender Balance in Global Sport Report 2016", la participación de las mujeres en Comités Olímpicos Nacionales y en Federaciones Internacionales Deportivas no rebasaba el 20 por ciento, respectivamente.