´Ni una muerte más´, clamor generalizado

"Vivas se las llevaron, vivas las queremos" fue la consigna que repetían a lo largo de la marcha de mujeres, en protesta por las que han desaparecido en esta ciudad de Reynosa.



Adolescentes, jóvenes, señoras y niñas marcharon alrededor de la plaza Miguel Hidalgo, en demanda de justicia por las muertes y desapariciones ocurridas en esta frontera.

En la plaza Miguel Hidalgo, frente a la sede del poder, la presidencia municipal que lucía vacía, bajo un techo y donde se leía en una mampara -campaña de- canje de armas de fuego 2019, se escuchó el clamor por los casos ocurridos por la falta de seguridad y de justicia en esta localidad.

En protesta y con el puño en alto, el reclamo por mujeres asesinadas, unas 40 mujeres hicieron una protesta en la explanada de la plaza "Miguel Hidalgo" (principal) de Reynosa.

Las oradoras demandaron seguridad, justicia y que paren las muertes .

Coincidieron en la falta de seguridad en esta frontera, en el miedo que tienen de salir a las calles ya sea a trabajar o a pasear. "Ni una muerte más" fue el clamor generalizado.

Había profesionistas, obreras, amas de casa y estudiantes entre las asistentes.

Desde las 16 horas que comenzaban a llegar de una, de dos, de tres, en grupos mas grandes hasta completar una cifra de entre 40 y 50.

Pancartas de cartón que rezaban "vivas se las llevaron, vivas las queremos", "ni una mas", #NiUnaMas#NiUnaMenos; NO ESTAMOS TODAS FALTAN LAS ASESINADAS (en letra roja).

Las demandas fueron planteadas frente la presidencia municipal que lució cerrada, ningún funcionario, ni funcionaria, salió a atenderlas.Había hermanas, tías, amigas y madres de las desaparecidas. Indignación, coraje y tristeza manifestaron.

"Ya no podemos salir a donde queremos", "no me puedo vestir como yo quiero" clamaron algunas oradoras.

El agua de lluvia amenazó con caer, no se llevó a cabo. Plaza principal, una protesta contra las desaparecidas de Reynosa.

Desaparecidas el tema central

>Se habla en Reynosa de 11 desaparecidas, fue el tema central de la protesta que efectuaron de 40 a 50 personas en la plaza principal.

CLAMAN. "Ya no podemos salir a donde queremos", "no me puedo vestir como yo quiero" clamaron algunas oradoras.