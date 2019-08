"Ni un paso atrás", dice AMLO a quienes realizan bloqueos

Rodeo, Dgo.- Frente a los bloqueos que realizan algunas organizaciones campesinas en demanda de que los apoyos sociales federales lleguen a los productores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no dará ni un paso atrás y los recursos se entregarán sin intermediarios.

"Eso no le gusta a algunos porque están haciendo movimientos y paros, pero no voy a dar ni un paso atrás. Ya saben cómo soy yo de terco y de perseverante", expresó luego de recorrer el Hospital Rural de El Rodeo del programa IMSS-Bienestar.

Precisó que en su gobierno los recursos se entregarán al productor, no a los líderes agrarios y de alguna organización, para evitar que lleguen incompletos, con "moche" o "piquete de ojo".

Y ante las demandas del personal médico y de enfermería, así como de la ciudadanía, para que se otorguen mejores servicios de salud, el jefe del Ejecutivo indicó que "estoy aquí porque me interesa que haya ambulancias, médicos, medicinas".

Resaltó que para ello se destinarán 40 mil millones de pesos para cuatro aspectos centrales: más medicinas, mejores centros de salud, basificación del personal antes que termine su sexenio, así como más médicos y enfermeras.

"Me pueden decir peje pero no lagarto. Vamos a hacer historia, estoy luchando por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos", sostuvo el primer mandatario.

Observó que después tantos años de lucha no viene a hacer lo mismo que administraciones pasadas; "no estoy luchando por mí o por nuestra generación, estamos luchando por nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos?", cuestionó.

Consideró que nunca se había estado tan mal y que los padres entregaron un país en mejores condiciones; "si no nos apuramos a hacer nosotros la tarea ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos y nietos? ¡Nos van a reprochar! Y nos van a decir: ¿Y tú qué hacías cuando estaban saqueando al país?".

Acompañado por el gobernador José Rosas Aispuro e integrantes del gabinete de salud, el presidente López Obrador resaltó que su gobierno impulsa una justicia laboral al establecer por ley que nadie puede ganar más que el Presidente de la República de 108 mil pesos sin compensaciones.

Recordó que la Cuarta Transformación de la vida nacional avanza de manera pacífica y sin violencia, sin simulaciones o cambios cosméticos, sino que es un cambio profundo que consiste en arrancar de raíz el régimen de corrupción que imperaba en el país y cuyo daño dio al traste con todo, lo que desató la violencia, inseguridad y pobreza.

A su vez Rosas Aispuro destacó que la sequía "nos está pegando muy fuerte, debido a que no ha llovido, sobre todo cuando el 70 del agro es ganadero y 30 agrícola. El problema que tenemos a estas alturas es muy serio.

"Hoy hay cultivos que ya no pudimos sembrar", advirtió al tiempo que solicitó el apoyo del Gobierno Federal para que el agro pueda salir de esta emergencia, donde incluso el ganando empieza a morir.

El mandatario de extracción panista precisó que el hospital rural local construido en 1995 ha otorgado atención a derechohabientes no formales del IMSS, esto es a población rural, a quienes no cuentan con servicios de salud.

El titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que la Cuarta Transformación en materia de salud tiene un rumbo que busca saldar una deuda con las y los mexicanos, para que no se vuelva a repetir el sentido "deshumanizado y lejano" de los servicios de salud que se otorgaban.

"Tenemos un rumbo y porvenir, que la salud sea un derecho como dice la Constitución", resaltó y expresó desde la tierra de Francisco Villa y en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata que la 4T está obligada a cumplir con el mandato de la justicia social.