´Ni un paso atrás´, dice AMLO a los paristas

Rodeo, Dgo.

Frente a los bloqueos que realizan algunas organizaciones campesinas en demanda de que los apoyos sociales federales lleguen a los productores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no dará ni un paso atrás y los recursos se entregarán sin intermediarios.

"Eso no le gusta a algunos porque están haciendo movimientos y paros, pero no voy a dar ni un paso atrás. Ya saben cómo soy yo de terco y de perseverante", expresó luego de recorrer el Hospital Rural de El Rodeo del programa IMSS-Bienestar.

Precisó que en su gobierno los recursos se entregarán al productor, no a los líderes agrarios y de alguna organización, para evitar que lleguen incompletos, con "moche" o "piquete de ojo".

Y ante las demandas del personal médico y de enfermería, así como de la ciudadanía, para que se otorguen mejores servicios de salud, el jefe del Ejecutivo indicó que "estoy aquí porque me interesa que haya ambulancias, médicos, medicinas".

Resaltó que para ello se destinarán 40 mil millones de pesos para cuatro aspectos centrales: más medicinas, mejores centros de salud, basificación del personal antes que termine su sexenio, así como más médicos y enfermeras.

"Me pueden decir peje pero no lagarto. Vamos a hacer historia, estoy luchando por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos", sostuvo el primer mandatario.

Observó que después tantos años de lucha no viene a hacer lo mismo que administraciones pasadas; "no estoy luchando por mí o por nuestra generación, estamos luchando por nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos?", cuestionó.

Consideró que nunca se había estado tan mal y que los padres entregaron un país en mejores condiciones; "si no nos apuramos a hacer nosotros la tarea ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos y nietos? ¡Nos van a reprochar! Y nos van a decir: ¿Y tú qué hacías cuando estaban saqueando al país?".